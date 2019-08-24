​"الوفد" يحيي ذكرى سعد والنحاس وسراج الدين: نستلهم منهما روح الوطنية

كتبت - ميرا إبراهيم:

توافد، منذ قليل، عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد من مختلف المحافظات إلى ضريح سعد زغلول؛ لإحياء ذكرى الزعيم الثانية والتسعين.

ورفع الوفديون القادمون إلى ضريح سعد أعلام مصر وحزب الوفد، مرددين هتافات منها: "عاش الوفد ضمير الأمة"، و"وفديين وفديين من النحاس لبهاء الدين"، و"تحيا مصر".

وقال فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، في تصريحات صحفية، إن ذكرى زعماء الوفد سعد زغلول ومصطفى النحاس نستلهم منها الروح الوطنية والثوابت التي رسخوها في الوفد، والذين لهم دور كبير من النضال ضد الاحتلال، ولأجل إقامة دولة مدنية حديثة.

.

وأضاف "بدراوي"، إن الحزب بقياداته والوفديين يحيون اليوم المباديء والثوابت التي رسّخها زعماء الوفد الثلاثة خلال مشوارهم الوطني.

ومن المقرر أن يلقي المستشار أبو شقة، رئيس حزب الوفد، خطابًا عن إنجازات الوفد أمام ضريح سعد زغلول، قبل أن يتجه الوفديون إلى ضريح الزعيمين مصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين لإحياء ذكراهم.