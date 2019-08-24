برلماني: خفض سعر الفائدة يصب في مصلحة الشركات والمصانع

كتب- محمد نصار:

قال النائب مصطفى الكمار، إن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة للمقترضين 1.5% خطوة هامة لتقليل التكاليف على الشركات والمصانع.

وأضاف الكمار، في بيان، اليوم السبت، أن القرار يقلل من المعاناة التي تواجهها الشركات والمصانع منذ ارتفاع أسعار المواد البترولية.

وأوضح نائب شبين القناطر، أن هذه الخطوات التي يتم اتخاذها بالتوازي مع تعديل قوانين الاستثمار والتجارة تصب في مصلحة الشركات والمصانع وأصحاب المشروعات بالأخص المشروعات المتوسطة والصغيرة

​وأشار إلى أن اتخاذ هذه الخطوة بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي ويثبت أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح في إطار الإصلاحات الاقتصادية.