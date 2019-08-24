  • عاجل:"زودنا 10 أيام".. وزير التعليم يعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ريهام سعيد غابات الأمازون أسعار الفائدة اعتزال إليسا قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب

    برلماني: خفض الفائدة يدفع الأموال إلى السوق للاستثمار

    01:42 م السبت 24 أغسطس 2019
    برلماني: خفض الفائدة يدفع الأموال إلى السوق للاستثمار

    مجلس النواب

    كتب- محمد نصار:

    قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن خفض الفائدة في البنوك من شأنه دفع الأموال إلى السوق للاستثمار في جميع المجالات مما يؤدي إلى مزيد من انخفاض معدلات التضخم.

    وأضاف عبدالعزيز، في بيان، اليوم السبت، إن انخفاض تكلفة الاقتراض سيؤدي إلى دفع الاقتصاد من خلال حصول المستثمرين على قروض لتنفيذ مشروعاتهم المؤجلة مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد.

    ​وتابع عضو مجلس النواب: "أتمنى انخفاضات أخرى في سعر الفائدة لحصار التضخم وشعور المواطنيين بنجاحات الدولة في خطتها الاقتصادية التي قيمتها المؤسسات الاقتصادية العالمية بأنها الأنجح على مستوى العالم بمعدلات نمو وصلت 5.6

    وتوقعها بأن تصل للمرتبه الثالثة على العالم عام 2027".

    مجلس النواب خفض الفائدة خالد عبدالعزيز فهمي أسعار الفائدة

    الخبر التالى:

    رئيس الوزراء يتفقد فرع الأكاديمية البحرية بمدينة العلمين الجديدة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان