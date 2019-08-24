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    أول إجراء من "الأعلى للإعلام" بشأن شكوى ضد تامر أمين و"النهار"

    01:11 م السبت 24 أغسطس 2019
    أول إجراء من "الأعلى للإعلام" بشأن شكوى ضد تامر أمين و"النهار"

    تامر أمين

    كتب- مصطفى علي:

    تلقت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكوى من المجلس القومي للمرأة ضد قناة النهار بشأن ما بدر من المذيع تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" في حلقته مع رانيا علواني.

    وبحسب الشكوى، فإن المذيع تهكم، وسخر من قيم المجتمع خلال الحلقة المذكورة، كما سخر من زوج الضيفة وعملها، وتهكم على عمل المرأة بألفاظ وعبارات لا تليق.

    وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى، في تصريح، السبت إن اللجنة قررت استدعاء رئيس مجلس إدارة القناة لجلسة تحقيق غدا في الرابعة عصرا.

    تامر أمين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المجلس القومي للمرأة قناة النهار برنامج آخر النهار راينا علواني

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