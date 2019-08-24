الأعلى للإعلام يبدأ التحقيق في شكوى القومي للمرأة ضد ريهام سعيد

كتب- مصطفى علي:

قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة بدأت عملها اليوم بكامل تشكيلها لمناقشة الموقف بخصوص شكوى المجلس القومي للمرأة ضد ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا على قناة الحياة، لاتهامها بالتهكم والسخرية من السيدات في حلقة تحدثت فيها عن "السمنة".

وأكد شوقي في تصريح، السبت، أن اللجنة تناقش الشكوى على ضوء القرار الذي اتخذته إدارة قناة الحياة بوقف البرنامج أمس.