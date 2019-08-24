"جنوب القاهرة" للكهرباء تعلن 50 مركز شحن جديد بجميع فروع الشركة

كتب - محمدصلاح:

قال المحاسب محمد محمود السيسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة وفرت 50 مركز شحن بجميع فروعها، وذلك تسهيلاً على المشتركين.

وأضاف "السيسى" في تصريحات لمصراوى السبت، أنه تم الإنتهاء من إنشاء قاعدة بيانات موحدة، بحيث يمكن للمشترك الشحن من أى مكان أو أى فرع دون التقيد بالإدارة التابع لها مع تفعيل خدمة الشحن الخاصة بكروت العدادات المسبوقة الدفع عن طريق شركات الدفع الإلكترونى من خلال منافذها المتعددة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأوضح، أن الوزارة أطلقت أنظمة شحن جديدة للعدادات مسبوقة الدفع خلال الفترة الماضية بهدف التيسير على المواطنين لتكون أكثر سهولة ويسرًا فى جميع أنحاء الجمهورية، بحيث تمكنه من إجراء عملية الشحن حتى من منزله.

ولفت إلى أن أنظمة الشحن الجديدة لن ترتبط بمواعيد أو أماكن محددة لشحن العدادات، وأن عملية الشحن تتوقف على وجود رصيد كافٍ في الهاتف المحمول، وهو ما يمكن المشترك من شحن العداد في أى وقت دون الانتظار لإنتهاء العطلات والإجازات على الرغم من برمجة العدادات على عدم الفصل في هذه الأيام.