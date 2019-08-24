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    "تتحدث من برج عالي".. أول تعليق لـ"إعلام النواب" على أزمة ريهام سعيد

    11:29 ص السبت 24 أغسطس 2019
    "تتحدث من برج عالي".. أول تعليق لـ"إعلام النواب" على أزمة ريهام سعيد

    ريهام سعيد

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    قالت النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، المذيعة ريهام سعيد إن تتحدث من برج عال ولم تراعِ الحالة الاقتصادية للشعب التي أظهرها تقرير التعبئة والإحصاء، بارتفاع نسب الفقر ما يعني أن معظم المواطنين تلجأ للنشويات للإطعام ولا تملك الرفاهية المالية لصالح الأكل الصحي والرياضة.

    وأضافت عثمان لمصراوي، السبت؛ تعليقًا على إيقاف ريهام سعيد، أن ما فعلته "طنطة" إعلامية لاستعادة شيء من الشهرة، وكلام غير مقبول، داعية المجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ قرار في هذه القضية.

    وردا على سؤال مصراوي بشأن استخدام البرلمان لأي من أدواته حيال هذا الحادث أوضحت أن فترة إجازة البرلمان تسبب في عطل الأدوات الرقابية، ولن يكون له صدى وتأثير، مشيدة بتفاعل السوشيال ميديا المضاد، ما أدى لسرعة التحرك واتخاذ قرار بوقف برنامجها، على حد قولها.

    ريهام سعيد لجنة الإعلام مجلس النواب جليلة عثمان

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