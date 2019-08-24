هل تحدد "العليا للحج" كوتة للعُمرة؟

كتب ـ يوسف عفيفي:

كشف أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، عن اجتماع مرتقب لوزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة وغرفة الشركات، لدراسة موسم العمرة الجديد والإعلان عن كافة التفاصيل الأخرى وموعد التغشيل، بقواعد وآليات جديدة ومتطورة.

وأوضح شيحة لمصراوي، اليوم، أن الدراسة التي وضعها القطاع السياحي تتواكب بشكل علمي ومنطقي بما يتوازن مع الدولة اقتصاديا، مشيرا إلى أن موسم العمرة الجديد سيشهد اعتدالا في الأسعار عن الموسم الماضي، حيث إن انخفاض أسعار العمرة ليس مقياسا ولكن المقياس يكمن في جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أنه فور إعلان وزارة السياحة بدء موسم العمرة الذي لم يحدد بعد، ستبدأ الشركات السياحية في عملها الجاد التي اعتادت عليه، متابعا: الشركات والمواطنين "لسة خارجين من الموسم ومحتاجين لبعض الوقت حتى يتم الانطلاق بقواعد جديدة وآليات متطورة".

ونوه شيحة إلى أن الموسم الجديد سيشهد انخفاضا في سعر العملة، والذي بدروه سيؤدي إلى انخفاض أسعار الخدمات المقدمة في السوق السعودي والتي يتمتع بها المسلين جميعا، ما سيساعد بدوره كثيرا على اعتدال الأسعار في مصر بالتزامن مع بدأ الموسم مبكرا.

وأكد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، التزام الوزارة واللجنة بقرار القضاء الإداري بشأن عدم تحديد كوتة معينة في أعداد المعتمرين، قائلا: هذا القرار لم نتطرق إليه وحكم المحكمة قد ألغى هذا الإجراء ونحن ملتزمون بقرار القضاء بعدم تحديد كوتة في العمرة".

وتستعد وزارة السياحة وغرفة الشركات، لعقد اجتماع لتحديد موعد بدء موسم العمرة الجديد في القريب العاجل، وتسهيل الإجراءات للمعتمرين المصريين في الموسم الجديد 1441 هجرية ـ 2020 ميلادية.

ويأتي العمل بالنظام الجديد لأداء العمرة من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة، المقرر أن تنطلق مطلع شهر سبتمبر المقبل، ووفق الضوابط المعتمدة من وزارة السياحة، بالتنسيق مع غرفة الشركات لتنفيذ تأشيرات العمرة.