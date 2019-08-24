بعد إصداره.. ننشر موعد بدء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

كتب- محمد نصار:

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأول، على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي حمل رقم 148 لسنة 2019 بعد إصداره من جانب مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يُعمل في شأن نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام هذا القانون.

كما نصت المادة الثانية على تولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف الحقوق المقررة بالتشريعات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها على حساب الخزانة العامة، على أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

ونصت المادة الثالثة على أنه لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة في هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الرابعة على استمرار العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام القوانين المتعلقة بالتأمين الاجتماعي بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق حتى صدور اللائحة التنفيذية له.

وشملت المادة الخامسة أن يختص رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون في مدة 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، وألغت المادة السادسة كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.

​ونصت المادة السابعة على أن يبدأ العمل بهذا القانون اعتبارًا من 1 يناير 2020 ما عدا المواد التي تحمل أرقام (111 - 112 - 113 - 114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون.