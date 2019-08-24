بـ473 مليون جنيه.. الإسكان: 5 مشروعات مياه وصرف صحي بالإسماعيلية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الإسماعيلية، بتكلفة 338 مليون جنيه، لخدمة 203 آلاف نسمة.

وأضاف وزير الإسكان في بيان اليوم السبت، أن المشروعات الثلاثة، هي محطة مياه مدينة المستقبل، بطاقة 68/34 ألف م3/يوم، لخدمة 175 ألف نسمة، ومن المقرر دخول المحطة الخدمة نهاية شهر سبتمبر المقبل، ومشروع استكمال محطة مياه الشرب المدمجة بقرية أبوطفيلة، بطاقة ألفى م3/يوم، لخدمة 10 آلاف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 30/9/2020، ومشروع محطة مياه المحسمة فائقة الترشيح، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، لخدمة نحو 18 ألف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 30/3/2020.

وأكد الوزير، أنه جارٍ أيضًا تنفيذ مشروعين للصرف الصحي بالمحافظة، بتكلفة 135 مليون جنيه، لخدمة أكثر من 57 ألف نسمة، وهما، مشروع صرف صحي أبوصوير، ومشروع محطة معالجة صرف صحي الـ7 آبار، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما منتصف شهر سبتمبر المقبل.