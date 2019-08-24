السيسي يشارك في قمة السبع الكبرى وعودة الحجاج.. أخبار متوقعة

القاهرة- أ ش أ:

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة (بياريتز) الفرنسية؛ للمشاركة في اجتماعات مجموعة السبع الكبرى لعام 2019، التي تترأسها فرنسا، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم السبت، ونرصدها في السطور التالية.

بياريتز.. يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة (بياريتز) الفرنسية؛ للمشاركة في اجتماعات مجموعة السبع الكبرى لعام 2019، التي تترأسها فرنسا .

القاهرة.. تبدأ وزارة التنمية المحلية المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 69 وظيفية قيادية شاغرة بوزارة التنمية المحلية، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وأعضاء اللجنة العليا للقيادات، وذلك في ضوء الإعلان رقم (1) لسنة 2019 للتقديم على خمس وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و14 وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية، و50 وظيفة مدير عام إدارة عامة.

القاهرة.. يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمى (علوم – رياضيات) الامتحان (دور ثان) في مادة الكيمياء بإجمالي عدد 30256 طالبا/ طالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي عدد 4778 طالبا و طالبة.. كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (الورقة الأولى) بإجمالي عدد 4 طلاب، وفى مادة الفلسفة بإجمالى عدد 1 طالب.

القاهرة.. تُسير شركة مصر للطيران 22 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب لنقل 4600 حاج؛ ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة.

تونس.. يواجه منتخب مصر للكرة الطائرة (تحت 19 عاما) نظيره المكسيكي ببطولة كأس العالم للناشئين التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري.