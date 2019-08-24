السيسي يغادر إلى فرنسا للمشاركة في قمة الدول الصناعية السبع

كتب- طه عبيد:

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطار القاهرة الدولي فجر اليوم السبت؛ متجها إلى مدينة بياريتز الفرنسية؛ للمشاركة في اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لعام 2019، والتي تترأسها فرنسا وتستمر 3 أيام.

وتناقش القمة قضايا الأمن ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية والتطرف العنيف، تليها الأزمة الداخلية لمنطقة الساحل وضرورة مواجهة منظمات الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والتطرق للجرائم البيئية التي تضر بالكوكب ، وملف مكافحة عدم المساواة والحد من التهديدات وتعزيز الديمقراطية ودعم المساواة من خلال تعزيز الدبلوماسية النسوية، ومحاربة العنف الجنسي، وضمان ودعم المرأة للوصول إلى التعليم، والعمل من أجل التحرر الاقتصادي للمرأة خاصة في إفريقيا .

يشارك في أعمال القمة 24 وفدا من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل ، وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ، ورئيسا وزراء اليابان وكندا ، والرئيس السيسي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ورؤساء ورؤساء حكومات جنوب إفريقيا والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو واسبانيا والهند وأستراليا وشيلي، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية .

ويستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الدولة المضيفة مساء اليوم السبت القادة المشاركين على مأدبة عشاء.