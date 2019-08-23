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    مرصد الكهرباء: 19 ألفا و800 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل​

    08:13 م الجمعة 23 أغسطس 2019
    مرصد الكهرباء: 19 ألفا و800 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل​

    برج كهرباء

    القاهرة- (أ ش أ):

    ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، الجمعة، بلغت 19 ألفا و800 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الخميس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

    وتوقع المرصد- في نشرته اليوم- أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 28 ألفا و100 ميجاوات مقابل 29 ألفا و700 ميجاوات أمس الخميس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفا و400 ميجاوات.

    ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الجمعة باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى السابعة و25 دقيقة مساء، وكان قد ظهر أمس الخميس باللون الأخضر طوال اليوم.

    ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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