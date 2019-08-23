​​لمواجهة "السحابة السوداء".. اجتماع بين البيئة والزراعة استعدادًا لموسم قش الأزر

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كتب - محمد نصار:

عقدت وزيرة البيئة اجتماعا مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لبحث التعاون المشترك والإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق بين الوزارتين استعدادا لبداية موسم جمع قش الأرز.

يأتي الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها وزارة البيئة للاستعداد لموسم قش الأرز ومواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء).

وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى ضرورة تكثيف الجهود للسيطرة على عمليات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية كذلك تكثيف ندوات التوعية لرفع الوعي لدي المواطنين بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الزراعية والصلبة وكيفية تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها وتوضيح أضرار الحرق المكشوف على الصحة العامة.

وتم الاتفاق علىى ضرورة تكثيف حملات المرور لمديري الادارات الزراعية بالمراكز مع زيادة عدد مسئولي الجمعيات الزراعية لسرعة السيطرة على المناطق الأكثر حرقاً للمخلفات الزراعية، مع ضرورة عمل الجمعيات الزراعية حتى الساعه العاشرة مساءا طوال فترة السحابة بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات بوزارة البيئة والفروع مع ربط غرف عمليات وزارة الزراعة العمليات المركزية بوزارة البيئة.

وكلفت الوزيرة، الدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالتوجه إلى محافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ كبداية لسلسلة رحلات حقلية يقوم من خلالها بتفقد مواقع جمع قش الأرز والإفادة بشكل دوري خاصة وأن موسم الحصاد بدأ في بعض المواقع، بالإضافة إلى التكليف بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية للسيطرة على المسابك ومكامير الفحم والمنشآت الصناعية الأكثر تلوثا.