عيادات البعثة الطبية للحج تستقبل 75319 حاجاً مصرياً

كتب - أحمد جمعة:

استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى صباح اليوم الجمعة، 75319 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 70167 حالة بمكة المكرمة، و5152 حالة في المدينة المنورة.

وأشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إلى دخول 261 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 206 حالات بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 55 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأضاف "قنديل" في بيان اليوم، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 27 حالة بمستشفيات السعودية حتى صباح اليوم، وذلك بعد عودة عدد من مرضي الفشل الكلوي إلي الأراضي المصرية، فيما تلقت 9 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يومياً "صباحاً ومساءً" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد "قنديل" عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيراً إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.

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