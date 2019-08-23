الكنيسة تجرد كاهنًا بإيبارشية القوصية.. وتناشد الأقباط عدم التعامل معه

كتب مصطفى علي:

أعلن الأنبا توماس، أسقف القوصية ومير، تجريد القس يوناثان نصحي عجبان، وعودته إلى الاسم العلماني، "حسام نصحى عجبان".

وأشار أسقف القوصية، بيان اليوم الجمعة، إلى أن تجريد القس يوناثان نصحى جاء لعدم الالتزام بالواجبات الكنسية وتورطه في أعمال وتصرفات لا تليق بالكهنوت.

وناشد الأنبا توماس شعب إيبارشية القوصية بعدم التعامل مع القس يوناثان، بصفته الكهنوتية، مؤكدًا أن المطرانية غير مسئولة عن أية مشاكل أو تعاملات مالية أو قانونية قام بها القس الذى تم تجريده، أو سوف يقوم بها.