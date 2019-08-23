من الانتقادات إلى التحقيق.. تفاصيل أزمة ريهام سعيد بعد حديثها عن أصحاب السِمنة

القاهرة - مصراوي:

أثارت الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا"، جدلًا واسعًا وتعرضت لهجوم شديد بعد حديثها عن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد (السمنة).

كانت ريهام سعيد انتقدت خلال برنامجها، أصحاب السمنة المفرطة، قائلة: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر"، مضيفة: "منظرك بيكون مش حلو وأنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك".

وسرعان ما أثار حديث ريهام سعيد موجة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جعلها تدخل ضمن قائمة الأكثر تدوينًا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" اليوم الجمعة.

وهاجم البعض ريهام سعيد بسبب حديثها عن الموضوع وعدم اختيار مصطلحات مناسبة، وأشار آخرون إلى أن السمنة تكون مرضا في بعض الأحيان.

وعلقت ريهام سعيد على هذه الانتقادات قائلة: "إحنا عاملين حلمة سمنة وبنعالج ناس وأنا كنت مريضة سمنة وبعاني منها وما فوقتش منها غير لما الفنان محمود حميدة، قالي كلمة جرحني بيها لكنها فوقتني، فقررت أواجه الناس بتوع السمنة وأقولهم إن اللي بيقولكم شكلكم حلو وإن خفة الدم والروح مش مهم الشكل بيضحك عليكم لأنكم أكتر ناس بتعانوا ومضايقين منها".

وأضافت :"أنا بعمل حملات سمنة من زمان واللي شجعني المرة دي دعم الرئيس، فكنت مبسوطة جدًا إننا متطورين لدرجة إن هناك ناس قائمين على الدولة فهمين خطورة وأهمية مرض السمنة وبيذكروها في اجتماعاتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

ووجهت حديثها للإخوان قائلةً: "كلوا بعض وكلوا في نفسكم وأنا عارفة إن مدينة العلمين الجديدة وتنظيم بطولة أفريقيا ومليون حاجة لسة هتيجي حرقاكم أوي.. وأنا عاملة الفيديو ده عشان الناس التخان اللي أنا منهم اللي بيعانوا من مرض السمنة".

View this post on Instagram A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on Aug 22, 2019 at 4:50am PDT

وفي سياق الانتقادات التي تعرضت لها ريهام سعيد، نشرت الفنانة إنجي وجدان، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو توجه به رسالة لريهام، قائلة: "أستاذة ريهام حضرتك كنتي عيانة، أنا واحدة تخينة ومعنديش كل المشاكل دي وغيري كتير، وكنت متعاطفة معاكي جدا لما أعلنتِ إصابتك بمرض نادر، وكنت بدعيلك، وناس كتير كانت ضدك وبقت بتدعيلك لما أعلنتي مرضك، فمش من صالحك إنك تضايقي الناس وتغلطي فيهم وتغلطي في شكلهم".

وعادت ريهام سعيد صباح اليوم، للتعليق مجددًا على هذه الأزمة، لتُجدد انتقاداتها للمصابين بالسمنة بشكل مفرط، قائلة إنهم "عبء على الدولة لأنهم لا يعملون".

وقالت ريهام سعيد في فيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام" اليوم الجمعة: "الأيام دي بتفكرني بأي فترة نعمل فيها حلقات قوية، وأنا مبسوطة جدًا إننا غايظين ناس كتير.. عملنا جراحات سمنة لناس كتير الأسبوع الماضي والستات كلهم زي الفل وصحتهم كويس".

وأضافت: "عارفة إن فيه دكاترة اتضايقت وناس تانية اتضايقت والنجاح بيضايق أنا عارفة، وللمرة الأخيرة لجمهوري اللي بيحيني؛ إحنا مجرحناش حد ولا اتكلمنا وحش على حد، الناس اللي اتكلمنا عنهم فوق الـ 200 كيلو وهما عبء على الدولة فعلاً لأنهم مبيشتغلوش، والسمنة لو معندكش مشاكل في الغدد أو الجينات أنت اللي جبته لنفسك ويمكن تغيره".

وقالت ريهام: "الناس غريبة.. سيبونا نساعدهم ونوعيهم وننصحهم".

View this post on Instagram A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on Aug 23, 2019 at 2:52am PDT

شكوى.. وتحقيق

وعلى إثر هذه التصريحات، تقدم المجلس القومي للمرأة، بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج "صبايا" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة.

وقال المجلس في بيان اليوم، إن الحلقة التي تحدثت فيها مقدمة البرنامج عن السمنة "أثارت استياء السيدات المصريات كما احتوت على عبارات وأوصاف لا تليق"، وتضمنت الشكوى المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الاعلى للإعلام في هذا الشأن.

كما تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا غدًا السبت؛ لمناقشة الشكاوى المقدمة ضد الإعلامية ريهام سعيد والواردة في حلقة برنامجها التي تناولت خلالها قضية السمنة ووجهت انتقادات حادة لأصحاب السمنة المفرطة.

وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس لمصراوي، إنه من المقرر أن يتم استدعاء ريهام سعيد للمثول أمام لجنة للتحقيق في الشكاوى وذلك الساعة الثانية عصر الأحد المقبل.