بالصور.. "الزراعة" تنظم 9 حقول إرشادية لمكافحة سوسة النخيل بالواحات

كتب - أحمد مسعد:

نظم معهد وقاية بحوث النباتات، الجهة المنفذة لحملة مكافحة سوسة النخيل الحمراء في مناطق زراعة النخيل الاقتصادية، بالاشتراك مع باحثين من معهد بحوث البساتين، والمعمل المركزى للنخيل، وقطاع الإرشاد والإدارة المركزية للمكافحة، 9 حقول إرشادية، 6 حقول في الواحات البحرية وثلاثة في الداخلة، خلال الفترة من منتصف أبريل الماضي حتى منتصف أغسطس الجاري.

وقالت الدكتورة جيهان المنوفي رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، في تصريحات صحفية اليوم، أنه سوف يتم إجراء أول دورتين لتدريب النخالين خلال شهر سبتمبر القادم، في وحدة تدريب النخالين بالمركز الإرشادي بالواحات والتي وافقت وزارة الزراعة على انشائها بعدما لوحظ عدم المام النخالين بالواحات البحرية بالعمليات البستانية والمكافحة بطريقة سليمة.

وقال الدكتور محمد كمال عباس رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، إن الحقول الارشادية تضمنت ترقيم النخيل وعلاج المصاب وتقويس وتكيس العذوق والاستمرار في متابعة هذة الحقول من الإصابة بالآفات وسوسة النخيل الحمراء وإطلاق طفيل التربكوجراما لمكافحة آفات الثمار كذلك رش عدد حقول بالمبيدات خلال شهر يونية ويوليو واغسطس، وسوف يتم أخذ عينات لتحليل في شهر سبتمبر لتحديد الفترة التي يتم التوقف فيها عن استخدام مبيدات قبل الحصاد.

وتابع :"سوف يتم أخذ عينات عشوائية لرصد متبقيات المبيدات في الحقول غير إرشادية لتحديد نسبة الإصابة الحقيقية كما يتم إجراء عمليات المكافحة المتكاملة فقط لسوسة النخيل، وتم إجراء 17 دورة تدريبية، شارك فيه تنفيذها الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات مع وكيل وزارة الزراعة بالجيزة".