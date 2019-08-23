غدًا.. مصر للطيران تسير 22 رحلة لنقل 4600 حاج

كتب - طه عبيد:

تُسير شركة مصر للطيران غدا السبت، 22 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب لنقل 4600 حاج؛ ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة.

وتقلع 11 رحلة من جدة لنقل 2400 حاج، و 11 رحلة من المدينة المنورة لنقل 2200 حاج من حجاج تضامن البحيرة وشمال وجنوب سيناء وبني سويف والمنيا، وقرعة الغربية وسوهاج والإسكندرية ومرسى مطروح والقاهرة، بخلاف رحلات العمل.​