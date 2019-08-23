محافظة القاهرة تواصل خطة رفع الإشغالات بالشوارع والميادين

كتب - محمد نصار:

واصلت أحياء القاهرة نشاطها المكثف وخطتها اليومية لشن حملاتها المكبرة بكافة شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة خالد عبد العال باستمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين، مع التركيز على القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة الأحياء وتوفير البديل الملائم لهم والأسواق النموذجية ورفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الطرق العامة .

كما شملت التعليمات إخلاء وتطهير الأرصفة للمارة وفتح الشوارع المغلقة وإزالة الحواجز الحديدية وتحقيق السيولة المرورية المنشودة ، على أن تشمل الحملات مراجعة تراخيص الكافيات والمقاهي والمحلات وإغلاق المخالف منها وغير الملتزمة باشتراطات الترخيص، مع مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية والدفاع المدني عند إصدار التراخيص الخاصة بالمطاعم والكافيهات والمحلات والفنادق والمراكز التجارية المنتشرة بالعاصمة.

وشدد المحافظ ، في بيان اليوم /الجمعة/، على أهمية التنسيق والعمل الجماعي للتصدي لكافة السلبيات في شوارع العاصمة بتكاتف أجهزة الأحياء مع شرطة المرافق والإدارة العامة لقوات الأمن وأقسام الشرطة أثناء تنفيذ الحملات المكبرة والنوعية .

وقال اللواء إيهاب عرفة مدير إدارة شرطة المرافق إن الحملات الميدانية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن تحرير690 محضر إشغال طريق و1571 إزالة إدارية و61 محضر إدارة بدون ترخيص و10 محاضر إعلان بدون ترخيص و45 محضر تلوث بيئة وتحرير 108 محاضر بائع متجول وإزالة 12لافتة إعلانية، وشملت الحملة أيضا تنفيذ 20 قرار غلق إداري، مشيرا إلى أنه تمت مصادرة الإشغالات وإيداعها مخازن الأحياء والمرافق محاضر وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.

وأوضح عرفة أن الحملات شملت أحياء المنطقة الجنوبية حي السيدة زينب وحلوان والمعصرة والخليفة والبساتين ودار السلام، أما أحياء المنطقة الشمالية التي شملتها الحملات هي حي حدائق القبة والزيتون والساحل، وكذلك إحياء المنطقة الغربية وهي حي بولاق ووسط والأزبكية والموسكي، وعلى نطاق المنطقة الشرقية امتدت الحملات لتضم أحياء شرق مدينة نصر وعين شمس ومصر الجديدة والنزهة وحى غرب مدينة نصر، وامتدت الحملة لتشمل قطاعات من حي المرج والمطرية.