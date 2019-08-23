وزيرة البيئة تعقد اجتماعاً للجنة إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

كتب- محمد نصار:

عقدت وزيرة البيئة، اجتماعاً للجنة دراسة إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ لوضع حلول جذرية لكافة المشكلات البيئية بالبحيرة بما يضمن استدامة توزانها والحفاظ عليها بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم وممثلي وزارات: الإسكان والري والزراعة والهيئة الهندسية وعدد من الجهات المعنية.

تطرق الاجتماع إلى مناقشة التكليفات الناتجة من اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء والذى عقد يوم الأحد الموافق ١٨ اغسطس والتوزيع النهائى لأدوار ومسؤليات التى كلف بها رئيس الوزراء للبدء الفعلى فى الإجراءت التى سيتم إتخاذها لحل المشكلات البيئية التى تواجه البحيرة من ملوثات ناتجة من الصرف الصحى والصناعى وارتفاع لنسبة الملوحة والقضاء على طفيل الايزوبودا.

وأكدت وزيرة البيئة أن الهدف الرئيسى من الاجتماع يتلخص فى عدة نقاط يعد أهمها وضع حل عاجل لمعالجة المصارف التي تصب على البحيرة وتحديد التداخلات العاجلة التى ستقلل من نسب التلوث التي تعاني منها البحيرة وتوضيح ما سيتم تنفيذه من إجراءات على المدى الطويل للقضاء النهائى على التلوث وضمان استدامة توازن البجيرة.

وأوضحت الوزيرة، أهمية إجراء رصد كامل لعدد المنشأت الصناعية التى تصرف على البحيرة وتشديد العقوبات على المنشأت التى لن تلتزم مع ضرورة القيام بدراسة فنية تفصيلية تحدد نسبة ملوحة بالبحيرة أخذا في الاعتبار مايتم تسريبه من المياه الجوفيه وكذلك درجة الملوحة المستهدف الوصول إليها، مع إعداد دراسة مجتمعية من شأنها النظر إلى الممارسات السلبية للمواطنيين على البحيرة.