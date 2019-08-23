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    تشمل 12 قطاعًا.. تفاصيل المنظومة المعلوماتية الجديدة بالجيزة

    02:10 م الجمعة 23 أغسطس 2019
    تشمل 12 قطاعًا.. تفاصيل المنظومة المعلوماتية الجديدة بالجيزة

    اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

    الجيزة - أ ش أ:

    تدشن محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى منظومة المعلومات المتكاملة للمحافظة وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية لبناء منظومة معلوماتية متكاملة يتم تعميمها على باقى المحافظات بعد ثبات نجاح التجربة.

    وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فى تصريحات اليوم (الجمعة)، إن الهدف من المنظومة هو رقمنة البيانات وتكامل المعلومات من خلال هذه المنظومة وان تكون المعلومات مدققة ويتم تحديث البيانات أولا بأول ..مؤكدا على توجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية بتوفير سبل الدعم اللازمة لنجاح المنظومة لما لها من أهمية فى تحديد الاحتياجات العاجلة بكل قطاع ورصد احتياجات المواطنين وسرعة تلبيتها.

    وأشار المحافظ الى أن المنظومة تشمل قطاعات السكان والصحة والإسعاف والتعليم و مياه الشرب والصرف الصحى والعشوائيات والكهرباء والغاز والتليفونات والطرق والإسكان والتضامن الاجتماعى و التموين ، وقد تم الاتفاق على اختيار أهم القطاعات للبدء فى بناء المنظومة كمرحلة أولى وهى "الصحة والسكان والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والعشوائيات"، لافتا إلى انه بعد نجاح هذه القطاعات فى المنظومة يتم تعميمها على باقى القطاعات.

    من جانبه، أكد اللواء محسن شورى رئيس الجهاز التنفيذى لمعلومات شبكات المرافق أن العمل بدأ بالفعل بسلسلة من ورش العمل بين وزارة التخطيط والأجهزة المعلوماتية بالمحافظة وورش عمل داخلية بين الجهات المعلوماتية داخل المحافظة وبعضها وقد امتدت على مدار الــ 3 أشهر الماضية وتم التوافق على شكل هيكل بناء المنظومة ونوعية المعلومات وتصميم نماذج لها بالشكل الذى يضمن توحيدها وتدفق البيانات بصورة الية منظمة.

    وأكد شورى على التدقيق فى المعلومات وتحديد مصادر بكل جهة مشتركة فى المنظومة ومراجعة البيانات الواردة من المصادر قبل إدراجها بالمنظومة والحفاظ على سرية المعلومات من خلال شبكات الكترونية وبرامج حماية ونماذج موحدة لكل نوع للمعلومات بين المصدر والمنظومة .

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    أحمد راشد الجيزة وزارة التخطيط الصحة الإسعاف مياه الشرب

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