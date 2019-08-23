"مبسوطة إننا غايظين ناس كتير".. ريهام سعيد تهاجم مجددًا المصابين بـ"السمنة" (فيديو)

القاهرة - مصراوي:

جددت الإعلامية ريهام سعيد، انتقاداتها للمصابين بالسمنة بشكل مفرط، قائلة إنهم "عبء على الدولة لأنهم لا يعملون".

وقالت ريهام سعيد في فيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام" اليوم الجمعة: "الأيام دي بتفكرني بأي فترة نعمل فيها حلقات قوية، وأنا مبسوطة جدًا إننا غايظين ناس كتير.. عملنا جراحات سمنة لناس كتير الأسبوع الماضي والستات كلهم زي الفل وصحتهم كويس".

وأضافت: "عارفة إن فيه دكاترة اتضايقت وناس تانية اتضايقت والنجاح بيضايق أنا عارفة، وللمرة الأخيرة لجمهوري اللي بيحيني؛ إحنا مجرحناش حد ولا اتكلمنا وحش على حد، الناس اللي اتكلمنا عنهم فوق الـ 200 كيلو وعما عبء على الدولة فعلاً لأنهم مبيشتغلوش، والسمنة لو معندكش مشاكل في الغدد أو الجينات أنت اللي جبته لنفسك ويمكن تغيره".

وواصلت: "الناس اللي لابسة جلابية وإسدال ناس بسيطة هنقول جزء منهم أمي لازم تكلمهم بطريقة مختلفة غير اللي الناس بتقوله علشان يفوقوا.. لازم الناس تعرف إن شكلها وحش ومنظرها مش لطيف ويدل على عدم التحضر".

وقالت ريهام: "الناس غريبة.. سيبونا نساعدهم ونوعيهم وننصحهم".