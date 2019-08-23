التنمية المحلية: بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 69 وظيفة الأسبوع المقبل

كتب- محمد نصار:

تبدأ وزارة التنمية المحلية، الأسبوع المقبل، المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 69 وظيفية قيادية شاغرة بوزارة التنمية المحلية، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، وأعضاء اللجنة العليا للقيادات، وذلك في ضوء الإعلان رقم (1) لسنة 2019 للتقديم على خمس وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و14 وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية، و50 وظيفة مدير عام إدارة عامة.

وأكد وزير التنمية المحلية -في بيان اليوم- أن عدد الذين سيتم إجراء مقابلات شخصية لهم يصل إلى حوالي 442 شخصاً، مشيرا إلى أنه تم إجراء امتحان للمتقدمين بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والجدارات السلوكية وذلك علي مدار يومي 19و20 مايو الماضي.

وأضاف أن الإعلان عن هذه الوظائف يأتي في إطار سعي وزارة التنمية المحلية لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية بالوزارة تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصلة تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على أنه سيتم اختيار القيادات من خلال اللجنة العليا التي تضم - في عضويتها - محافظين سابقين وحاليين ونائب لمجلس الدولة وخبراء في الإدارة المحلية والإدارة والمعلومات وذلك بناءً علي خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف وفي إطار من النزاهة والشفافية الكاملة.

وأوضح أن عملية اختيار القيادات المحلية تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية حتي ترتقي المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تلقي طلبات التعيين من الراغبين وقامت بمد فترة تلقي الطلبات حتي يوم 26 مارس الماضي لإتاحة الفرصة لعدد كبير من المتقدمين وذلك للعمل في الوزارة في ضوء الضوابط المنصوص عليها والواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ووفقاً للمسميات الوظيفية الواردة علي موقع بوابة الحكومة المصرية وموقع وزارة التنمية المحلية.

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