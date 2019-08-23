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    الإسكان تعلن موعد التسجيل وسداد مقدمات وحدات "جنة" بملوي

    11:52 ص الجمعة 23 أغسطس 2019
    الإسكان تعلن موعد التسجيل وسداد مقدمات وحدات "جنة" بملوي

    وحدات جنة للإسكان الفاخر

    كتب - محمد عبدالناصر:

    صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ يوم الأحد المقبل، وحتى يوم الخميس 5/9/2019، التسجيل وسداد المقدمات لحجز 512 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بمدينة ملوى الجديدة، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com).

    وأشار وزير الإسكان -في بيان اليوم- إلى أن مقدم الحجز يبلغ 50 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online)، ويبدأ الحجز بالموقع الإلكترونى من يوم الأحد الموافق 15/9/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 19/8/2019، موضحاً أن هذا هو الطرح الأول للوحدات السكنية، الذى تقوم به وزارة الإسكان مُمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة ملوى الجديدة.

    وحدات جنة وحدان سكنية مشروع جنة الاسكان الفاخر

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