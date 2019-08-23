الرى: إزالة 740 حالة تعد على النيل والمجاري المائية في أسبوع

كتب_أحمد مسعد:

تلقى وزير الموارد المائية والري، تقريرا بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال الإزالات والتي تضمنت إزالة 740 حالة تعدي على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية على مدار الأسبوع الماضي.

وأوضح -في بيان اليوم- أن الإزالات تنوعت ما بين مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.

وأضاف التقرير أن قام قطاع حماية النيل قام بتنفيذ 167 إزالة على طول النهر وفرعيه، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 359 على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 214 إزالة على منافع الصرف.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري إن الأجهزة الفنية سوف تستمر أعمال الإزالات بتنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذب تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون تأكيدا على هيبة الدولة وحماية للأمن المائي المصري، موضحا أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل قام بتنفيذ عدة حملات مكثفة خلال الأسبوع، وأسفرت عن تنفيذ (١٦٧) إزالة شملت عدد (٣٩) ازالة بمحافظة الغربية وعدد (٩) ازالة بمحافظة المنوفية وعدد (٦٧) ازالة بمحافظة البحيرة وعدد (١١) بمحافظة كفر الشيخ وعدد (٢) ازالة بمحافظة المنيا وعدد (١٠) ازالة بمحافظة اسيوط وعدد (١٨) ازالة بمحافظة سوهاج وعدد (١١) ازالات بمحافظة قنا .

وأضاف أنه وفقا للتقرير قطاع الرى بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات على مدار السبعة أيام الماضية وأسفرت عن تنفيذ عدد (359) إزالة شملت إزالة عدد (5) بمحافظة الغربية وعدد (2) بمحافظة القليوبية وعدد (5) بمحافظة المنوفية وعدد (130) بمحافظة الاسكندرية وعدد (22) بمحافظة الدقهلية وعدد (155) بمحافظة البحيرة وعدد (14) بمحافظة سوهاج وعدد (9) بمحافظة قنا وعدد (10) بمحافظة أسوان وعدد (7) بمحافظة الشرقية .

كما نفذت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف خلال الفترة العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي و البحري بلغت(٢١٤) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية.