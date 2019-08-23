بالصور.. دار الكتب تستقبل وفدًا من الاتحاد الدولي "IFLA"

كتب - محمد عاطف:

استقبلت دار الكتب في باب الخلق، بإشراف الدكتورة عايدة عبدالغني، وبحضور الدكتور عماد عيسى، رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، وفدًا من الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات "IFLA"، ضمن مشاركة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، في مؤتمر "الإفلا الدولي" للمكتبات والمعلومات 2019.

بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلي عن دار الكتب لاستعراض تاريخ الدار منذ إنشائها عام 1870 والإدارات المختلفة التي تضمها.

وزار الوفد قاعة الندوات والعرض المتحفي، وأبدى أعضاء الوفد من خبراء المكتبات إعجابهم الشديد بالدار وتصميمها المعماري المتميز والعرض المتحفي وما به من مقتنيات ومخطوطات ومصاحف نادرة وكذلك بالخدمات التي تقدمها الدار للجمهور والباحثين.

يُذكر أن دار الكتب تشارك في تنظيم مؤتمر الإفلا بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (IFLA) ومكتبة الإسكندرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA).

يأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة، بذوي الاحتياجات الخاصة واهتمام دار الكتب بإتاحة المعرفة لهم من خلال استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا وبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر وإتاحة بعض المقتنيات إلكترونيًا لتمكين ذوي الإعاقة الحركية من الوصول إليها بسهولة.