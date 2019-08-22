"الوطنية للصحافة" تقبل استقالة عصام فرج وتوافق على إنهاء خدمة "الغمري"

كتب- مصطفى علي:

وافقت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها مساء الخميس 22 أغسطس 2019، على قبول استقالة الدكتور عصام الدين فرج، بعد ترشيحه كأمين عام للمجلس الأعلى للإعلام، ووجهت له الهيئة الشكر على جهوده طوال الفترة الماضية، وتمنت له التوفيق في عمله الجديد.

كما وافقت الهيئة على أول وأكبر حركة ترقيات للعاملين بها، وذلك لأول مرة في تاريخها، بعد استكمال الدراسات والموافقات من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ووافقت الهيئة، على إنهاء خدمة المهندس إبراهيم الغمري رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع لبلوغه السن القانونية، وتواصل اجتماعاتها لاختيار رئيس جديد للشركة يتولى مهمة تطويرها وتحديثها وعلاج مشاكلها وتقديم تصور واضح تدرسه الهيئة في هذا الشأن.

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