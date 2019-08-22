جامعة الأزهر: نستهدف تدريب 500 عضو بهيئة التدريس لتأهيل الطلاب للعمل

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب استمرار تنفيذ الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس تباعا في فرع الجامعة بأسيوط، وطنطا في الفترات القادمة، موضحا أن المستهدف تدريب 500 عضو هيئة تدريس في العام الجامعي القادم لتدريب جميع الطلاب في الكليات بمختلف المحافظات على ريادة الأعمال وكيفية الاستعداد لسوق العمل.

جاء ذلك خلال- حفل تخريج أول دفعة من أعضاء هيئة التدريس الذين تم تدريبهم بدورة إعداد مدربين "TOT" في مجال ريادة الأعمال، والتي تمت بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية برئاسة الدكتورة أماني الشريف، ومركز الشيخ صالح كامل للاقتصاد الإسلامي برئاسة الدكتور محمد البرس.

وأكد أن تلك الدورات تأتي في إطار دعم وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال والتي أعلن عنها رئيس الجامعة الدكتور محمد المحرصاوي من أجل أن تتماشى مع المفاهيم والتوجهات الحديثة للجامعات ومع رؤية مصر 2030 نحو مجتمع مصري يتعلم ويبتكر ويبدع.

وأوضح أنه تم تدريب 50 عضوا من أعضاء هيئة التدريس في 16 كلية من مختلف كليات الجامعة بالقاهرة، لمدة 6 أيام مكثفة، على منهج معتمد من منظمة العمل الدولية.

وفي نهاية الحفل، وزع الدكتور محمد جلال فرغلي، مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر، والدكتورة آية محمد دوابه، نائب مدير النادي، شهادات إتمام الدورات على المتدربين من أعضاء هيئة التدريس.

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