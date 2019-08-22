نشاط مكثف لمراكز "معاك" لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة

القاهرة- (أ ش أ):

نظمت مراكز "معاك" لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، التابعة لاتحاد الأطباء العرب، عددا من الأنشطة والفعاليات التدريبية خلال الفترة الأخيرة تنوعت بين الأنشطة التفاعلية مع الأطفال واختبارات وتفسيرات اللغة، بالإضافة للاحتفال بعيد الأضحى وتعريف الأطفال بمناسك الحج.

وعقدت إدارة التدريب بمراكز "معاك" في عدد من محافظات الجمهورية دورات مكثفة وورش عمل حملت عناوين "قراءة وتفسير اختبار اللغة" وعلاج الاضطراب السلوكي للأطفال، إضافة إلى دورات تتعلق بـ "التلوين داخل إطار"، حتى يتمكن الأطفال من إدراك الفرق بين الشكل والأرضية، وعدم التلوين بعشوائية.

واستهدفت الدورات التدريبية رفع كفاءة الأخصائيين العاملين بمراكز "معاك" بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان والفيوم.

وأوضح الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أن أنشطة مراكز "معاك"، تستهدف تنمية مهارات العاملين والأخصائيين، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة الخاصة، فضلا عن تأهيل هؤلاء الأطفال من أجل تسهيل دمجهم في المجتمع.

وأشار رسلان إلى أن مراكز "معاك" المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية تعمل على تخفيف العبء المادي والمعنوي على الأسر الفقيرة، التي لا تستطيع تحمل نفقات التربية الخاصة لأطفالهم.