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    رئيس الوزراء يضم عضوين لمجلس أمناء مبادرة "إرادة"

    06:09 م الخميس 22 أغسطس 2019
    رئيس الوزراء يضم عضوين لمجلس أمناء مبادرة "إرادة"

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد نصار:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 مكرر (ج) الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1896 لسنة 2019 بشأن ضم كل من رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية والمستشار هشام فتحي رجب، إلى عضوية مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة".

    وجاء نص القرار كالآتي:

    مبادرة تحسين مناخ الأعمال إرادة

    رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مبادرة إرادة

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