رئيس الوزراء يضم عضوين لمجلس أمناء مبادرة "إرادة"

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 مكرر (ج) الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1896 لسنة 2019 بشأن ضم كل من رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية والمستشار هشام فتحي رجب، إلى عضوية مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة".

وجاء نص القرار كالآتي: