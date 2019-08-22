قرار جمهوري بمنح بعثة منتخب الناشئين لكرة اليد وسام الرياضة من الطبقة الأولى

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 412 لسنة 2019 بمنح وسام الرياضة من الطبقة الأولى لأعضاء بعثة المنتخب القومي للناشئين لكرة اليد بمناسبة فوزهم بالمركز الأول ببطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد في مقدونيا 2019.

كان الرئيس استقبل أول أمس الثلاثاء، المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين وأعضاء الجهاز الفني، المتوج ببطولة كأس العالم لكرة اليد، حيث منحهم الرئيس بمنحهم الرياضة من الطبقة الأولى.