مدير منظمة الصحة العالمية يتفقد غرفة عمليات مبادرة 100 مليون صحة

كتب – أحمد جمعة:

تفقد الدكتور تيدروس آدهانوم​ مدير عام منظمة الصحة العالمية، ووزيرة الصحة، الخميس، غرفة العمليات المركزية لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية "١٠٠ مليون صحة".

واستمع آدهانوم إلى شرح عن طريقة عمل المبادرة وإجراء المسح الطبي لأكثر من ٦٣ مليون مواطن، خلال الفترة السابقة، والكروت الصحية للمبادرة والمناطق التي احري بها المسح.

وأشاد مدير الصحة العالمية بآلية عمل النظام الإلكتروني للمبادرة، الذي يحدث كل ١٠ دقائق بإدخال بيانات مواطنين جدد أجروا المسح الطبي.

وأوضح أن المسح الطيي لفيروس سي يعد أكبر مسح أجرته دولة بمفردها، وتأكدت منظمة الصحة العالمية من دقة وسلامة المسح.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية بدأت حملة لتغيير نمط حياة المصريين من خلال اتباع أنظمة غذائية صحية سليمة، والإقلاع عن التدخين الذي يعد سببا رئيسيا لسرطان الرئة.

وطالب بدعم الإعلام والحكومة سويا لتحقيق الأهداف المنشودة للإقلاع عن التدخين ومكافحته.

وأشاد بمبادرة الرئيس السيسي لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدي والتي أجرت المسح لـ١.٥ مليون سيدة.

وأوضح أنه سلم الرئيس عبدالفتاح السيسي كتاب أعدته المنظمة لتوثيق مبادرة فيروس سي، شمل مراحل المبادرة بعد التحقق منها ومراقبتها بمراحلها المختلفة وكانت النتائج ايجابية للغاية.

وأكد دعم المنظمة للمبادرات الرئاسية والمشروع القومي للتامين الصحي فنيا ولوجستيا وماليا، مع إطلاق التشغيل الفعلي في بورسعيد والخمس محافظات التالية.

وعرض المهندس آيسم صلاح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات تقريرا حول المنظومة الإلكترونية للمبادرة ونتائج المسح للمصريين حتى الآن.