  • عاجل:هل يطرح البنك المركزي نقود فئة 500 و1000 جنيه؟

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    اعتزال إليسا أسعار الدولار قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    الإسكان: بدء تنفيذ مشروعات صرف صحي بـ3 قرى في سوهاج يناير القادم

    03:44 م الخميس 22 أغسطس 2019
    الإسكان: بدء تنفيذ مشروعات صرف صحي بـ3 قرى في سوهاج يناير القادم

    مشروعات صرف صحي - ارشيفية

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال اللواء مهندس محمد بدري محمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه تم البدء في تنفيذ مشروعات صرف صحي بقرى (الشوكا - الحما - جزيرة طما) بمركز طما في يناير القادم، والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

    وأضاف محمد - في بيان لوزارة الإسكان اليوم الخميس​- أن هذه المشروعات تشمل تنفيذ محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ووصلات منزلية، موضحًا أنه خلال العام الجاري تم الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي قرية (سلامون) بمركز طما، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

    وأوضح أن مشروع صرف صحي قرية (سلامون) ضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر/ثانية، وخط طرد، وشبكات انحدار و2725 وصلة منزلية، ومن المتوقع تنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل بقريتي (السكساكا - قاو غرب)، وذلك عقب الانتهاء من المشروعات التي سيتم تنفيذها العام القادم.​

    مشروعات صرف صحي سوهاج شركة مياه الشرب

    الخبر التالى:

    محافظ الجيزة: نتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء طوال أيام الأسبوع
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان