الإسكان: بدء تنفيذ مشروعات صرف صحي بـ3 قرى في سوهاج يناير القادم

كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء مهندس محمد بدري محمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه تم البدء في تنفيذ مشروعات صرف صحي بقرى (الشوكا - الحما - جزيرة طما) بمركز طما في يناير القادم، والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف محمد - في بيان لوزارة الإسكان اليوم الخميس​- أن هذه المشروعات تشمل تنفيذ محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ووصلات منزلية، موضحًا أنه خلال العام الجاري تم الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي قرية (سلامون) بمركز طما، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأوضح أن مشروع صرف صحي قرية (سلامون) ضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر/ثانية، وخط طرد، وشبكات انحدار و2725 وصلة منزلية، ومن المتوقع تنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل بقريتي (السكساكا - قاو غرب)، وذلك عقب الانتهاء من المشروعات التي سيتم تنفيذها العام القادم.​