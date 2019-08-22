"الصحفيين العرب" يدعم مطالب الحفاظ على صناعة الصحافة في لبنان

كتب- مصطفى علي:

أكد الاتحاد العام للصحفيين العرب دعمه للمطالب المشروعة لنقابة محرري الصحافة اللبنانية بأهمية الحفاظ على صناعة الصحافة والإعلام في لبنان، والإصلاح التشريعي لقطاع الإعلام.

وأشار الاتحاد العام للصحفيين العرب - في بيان أصدره اليوم الخميس - إلى أن عدداً كبيراً من الصحف والمجلات تعرضت للإغلاق بلبنان وهو ما ترتب عليه إنهاء خدمة عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين، بما يستوجب تضامن الحكومة والبرلمان بلبنان مع النقابة لمواجهة الأزمة لتعود الصحافة اللبنانية قوية كما كانت من قبل.