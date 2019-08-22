مجلس الوزراء يحسم الجدل حول تعريب امتحانات الثانوية لطلاب اللغات

كتب- محمد غايات وياسمين محمد:

وافق مجلس الوزارء على استمرار طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الرسمية للغات، في أداء امتحانات مادتي العلوم والرياضيات باللغة التي يرغبونها، بحيث يوزع على الطلاب ورقتين للأسئلة باللغة العربية والانجليزية، أو العربية والفرنسية، أسوة بما جرى في العامين الماضيين، وذلك استجابة من المجلس لمطالبات أولياء الأمور عن طريق بوابة الشكاوى لوزارة التربية والتعليم ومجلس النواب حول هذا الشأن، وفي ظل تطبيق الوزارة نظام التعليم الجديد على السنوات الأولى من التعليم ومرحلة الثانوية العامة.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الخميس، أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن هذه الموافقة هي الأخيرة لطلاب المرحلة الثانوية.

اقرأ أيضًا

"على أجندة الحكومة".. تفاصيل أزمة إلغاء تعريب امتحانات الثانوية العامة