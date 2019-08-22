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    ​​الحكومة توافق على مد فترة توفيق أوضاع أصحاب مكامير الفحم النباتي

    02:15 م الخميس 22 أغسطس 2019
    ​​الحكومة توافق على مد فترة توفيق أوضاع أصحاب مكامير الفحم النباتي

    مكامير الفحم النباتي

    كتب- محمد غايات:

    وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على مد فترة تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية لأصحاب مكامير الفحم النباتي الذين ثبت جديتهم في التنفيذ، وتأخروا في الانتهاء لأسباب خارجة عن إرادتهم.

    وتضمن القرار إضافة فقرة ثانية إلى المادة السابعة من القرار رقم 2914 لسنة 2016 في هذا الشأن، تنص على أنه يجوز لمن لم يتمكن من الانتهاء من تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية خلال المدة المقررة لتنفيذها، لأسباب جدية تقدرها اللجنة المختصة في ضوء تقارير المتابعة الميدانية، أن يتقدم إلى هذه اللجنة بطلب للنظر في منحه مدة أخرى لإتمام التنفيذ.

    مكامير الفحم النباتي ??الحكومة مجلس الوزراء البيئة

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