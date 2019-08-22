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    الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي بالعلمين الجديدة

    12:54 م الخميس 22 أغسطس 2019
    الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي بالعلمين الجديدة

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    العلمين- أ ش أ:

    بدأ مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمدينة (العلمين) الجديدة، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستعراض التقارير الوزارية الخاصة بمتابعة واستكمال العمل بالمشروعات التنموية والقومية المختلفة في العديد من المحافظات.

    ويناقش مجلس الوزارء، خلال اجتماعه، عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ودفع وتشجيع الاستثمارات في كافة المجالات، خاصة ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

    كما يتابع مجلس الوزراء ما تم بشأن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بملفات مظلة الضمان الاجتماعي وقطاعات الصحة والتعليم والنقل والمواصلات، وبرامج رعاية محدودي الدخل وبرامج التأمين الصحي الشامل وتوفير احتياجات المواطنين، وتوافر السلع الاساسية بأسعار مناسبة ومراقبة وضبط الأسواق.

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    مصطفي مدبولي جلس الوزراء دينة العلمين الجديدة

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