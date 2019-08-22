مدبولي: نزع ملكية مبانٍ على مساحة 1830م2 بالبحيرة

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 1694 لسنة 2019، بشأن نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة إدكو الإعدادية للبنات الكائن بحوض الرمال -قسم أول بناحية إدكو بمحافظة البحيرة- والبالغ مساحته 1830.97 م2.

ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري على "يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة والموضح موقعه وحدوده وأسماء الملاك الظاهرين".

وجاء نص القرار كالتالي: