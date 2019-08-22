أول تعليق من البيئة على فندق الكلاب بالغردقة

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور لؤي السيد أحمد، مدير إدارة الأمن الحيوي بوزارة البيئة، إن الوزارة ليس لها أي علاقة أو صلة من قريب أو بعيد بإنشاء فندق للكلاب في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

وأضاف لؤي، لمصراوي، اليوم الخميس، أن التراخيص المتعلقة بالحيوانات الأليفة تصدر من جهتين الأولى إدارة الخدمات البيطرية بالمحافظة وهي مسئولة عن الحيوانات الأليفة، والثانية المحافظة الواقع في نطاقها الفندق.

وتابع مدير إدارة الأمان الحيوي بوزارة البيئة: "دي حيوانات أليفة وليست برية، إدارة الخدمات البيطرية والمحافظة مسئولين عن الحيوانات الأليفة".

وحذر الدكتور لؤي السيد، من خطورة عد فحص هذه الكلاب بشكل كامل: "كل الكلاب لازم يتم فصحها حتى لا تكون مصابة بالسعار أو أمراض أخرى، وحصلت مشلكة في مدينة دهب من قبل في ماكن أقامه أحد الأجانب لتجميع الكلاب وكان هناك كلبًا مصابًا بالسعار ونقل الفيروس إلى باقي الكلاب الأخرى".

​وكان الدكتور وحيد رفعت، نقيب الأطباء البيطريين بالبحر الأحمر، أعلن أمس أن مدينة الغردقة شهدت افتتاح أول فندق للكلاب وذلك لعدم إمكانية نزول الكلاب مع السائحين بنفس الفندق.