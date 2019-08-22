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    السيسي يوافق على تخصيص 135 فدانًا ببئر العبد لمحافظة شمال سيناء

    11:00 ص الخميس 22 أغسطس 2019
    السيسي يوافق على تخصيص 135 فدانًا ببئر العبد لمحافظة شمال سيناء

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد نصار:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2019، القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 377 لسنة 2019، بشأن تخصيص عدد من الأراضي المملوكة للدولة بمنطقة بئر العبد لصالح محافظة شمال سيناء.

    ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على أنه "تخصص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة بئر العبد، لصالح محافظة شمال سيناء لاستخدامها في إقامة المشروعات المبينة قرين كل منها، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها:

    - مساحة 3.36 فدان تقريبًا تعادل 14142.16 م2 وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بالرمز (أ) ومساحة 13.62 فدان تقريبًا تعادل 57236.69 م2 وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرافق ويرمز لها بالرمز (ب) لاستخدامها في إقامة وحدتين لغسيل وتكرير الملح الخام المنتج من ملاحتي البيئة رقمي (2) و (3).

    • مساحة 59.35 فدان تعادل 249358 م2 وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرافق ويرمز لها بالرمز(ج) ومساحة 58.86 فدان تعادل 247277.58 م2 وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرافق ويرمز لها بالرمز (د) لاستخدامها في إقامة منطقة صديقة للبيئة للتخلص النهائي من النفايات على قطعتي أرض تشمل (محرقة للنفايات - مقلب للمخلفات - مصنع تدوير المخلفات - منطقة مقابر).

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    السيسي شمال سيناء تخصيص أراضي

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