قرار جمهوري بإلغاء تخصيص 618 فدانًا لهيئة الصرف الصحي

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2019، القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 376 لسنة 2019، بشأن إلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق رقم 526 لسنة 2015".

ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على "ووفق على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 526 لسنة 2015 المشار إليه فيما تضمنه من إعادة تخصيص مساحة 618 فدانًا تعادل 2592796 م2 بالمراغة محافظة سوهاج الجديدة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة مزرعة خشبية، لتعود الأرض إلى أصلها كأملاك دولة خاصة".

وجاء نص القرار: