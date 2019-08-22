  • عاجل:بالرابط.. احصل على نتيجة تحويلات "تقليل الاغتراب"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    اعتزال إليسا أسعار الدولار قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    قرار جمهوري بإلغاء تخصيص 618 فدانًا لهيئة الصرف الصحي

    10:57 ص الخميس 22 أغسطس 2019
    قرار جمهوري بإلغاء تخصيص 618 فدانًا لهيئة الصرف الصحي

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد نصار:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2019، القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 376 لسنة 2019، بشأن إلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق رقم 526 لسنة 2015".

    ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على "ووفق على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 526 لسنة 2015 المشار إليه فيما تضمنه من إعادة تخصيص مساحة 618 فدانًا تعادل 2592796 م2 بالمراغة محافظة سوهاج الجديدة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة مزرعة خشبية، لتعود الأرض إلى أصلها كأملاك دولة خاصة".

    وجاء نص القرار:

    الصرف الصحيالصرف الصحي 1

    السيسي الصرف الصحي إلغاء تخصيص افدنة سوهاج الجديدة الهيئة القومية لمياه الشرب

    الخبر التالى:

    السيسي يوافق على تخصيص 135 فدانًا ببئر العبد لمحافظة شمال سيناء
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان