87.7 مليون دينار.. السيسي يوافق على قرض من صندوق النقد العربي

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2019، القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 96 لسنة 2019، بالموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "الأول" بين مصر وصندوق النقد العربي والذي يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضًا بقيمة 87 مليونًا و700 الف دينار عربي حسابي والموقع في القاهرة بتاريخ 2018/10/28.

​وجاء نص القرار كالتالي: