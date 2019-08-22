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    87.7 مليون دينار.. السيسي يوافق على قرض من صندوق النقد العربي

    10:55 ص الخميس 22 أغسطس 2019
    87.7 مليون دينار.. السيسي يوافق على قرض من صندوق النقد العربي

    الرئيس السيسي

    كتب- محمد نصار:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2019، القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 96 لسنة 2019، بالموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "الأول" بين مصر وصندوق النقد العربي والذي يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضًا بقيمة 87 مليونًا و700 الف دينار عربي حسابي والموقع في القاهرة بتاريخ 2018/10/28.

    ​وجاء نص القرار كالتالي:

    السيسي صندوق النقد العربي قرض تسهيل دعم البيئة

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