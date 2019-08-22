بقروض ميسرة.. الحكومة تكشف عن خطة لإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة

القاهرة- مصراوي:

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن خطة حكومية لإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة.

وقال سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة"، إن هناك 240 ألف مركبة ميكروباص، مينى باص، أتوبيس، تعمل بالسولار، من بينها 88 ألفًا تجاوز عمرها 20 سنة.

وكشف سعد، عن خطة الحكومة للاعتماد على الطاقة النظيفة، وبرنامج لدعم تحويل الميكرو والميني باصات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف، أن الاعتماد الكبير على السولار يكبد الدولة مبالغ طائلة في استيراد هذا المنتج بالإضافة للتلوث الكبير والأضرار البيئية، مؤكدًا أن برنامج الحكومة يستهدف إحلال هذه المركبات واستبدالها بمركبات تعمل بالغاز الطبيعي، بما يوفر للحكومة الأموال التي تنفقها على استيراد السولار، والتي تبلغ 12.5 مليار، وحال استبدال الـ 240 ألف مركبة بالكامل بأخرى جديدة نوفر على الدولة 2.2 مليار دولار.

وأوضح أن رئيس الوزراء، اتفق مع مصنعي الميكرو والميني باصات، على إنتاج خطوط جديدة تعمل بالدورة المزدوجة أو الغاز الطبيعي، متابعًا أن الحكومة ستطلق برنامجًا لأصحاب المركبات القديمة يسمح باستبدالها بأخرى جديدة تعمل بالدورة المزدوجة والغاز الطبيعي مع تقديم قرض ميسر وفترة سداد كبيرة.