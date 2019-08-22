البيئة تنظم مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية بمحمية وادي دجلة اليوم

كتب - مصراوي:

تنظم وزارة البيئة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية بمحمية وادي دجلة بالقاهرة في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجارى.

ومهرجان الطبيعة والثقافات المحلية الأول بالتعاون مع السكان المحليين بالمحميات الطبيعية وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية وبمشاركة الشباب والأطفال وفرق الكشافة وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بفتح قنوات تواصل مع المجتمع وتنشيط السياحة البيئية.

ودعت وزارة البيئة، المواطنين لزيارة المهرجان والاستمتاع بالطبيعة والتعرف على الثقافات المحلية بالمحميات ودعم وتنشيط السياحة البيئية، كما قامت الوزارة بعمل استمارات خاصة للعارضين في المهرجان والمشاركين في الصالون الثقافي البيئي الذي سيتم عقده خلال المهرجان.

يهدف المهرجان إلى التعريف بمختلف الثقافات والفنون والمنتجات البيئية واليدوية والتراثية للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية، والذى تم زيادة دخلهم ٢٦٠٪؜ في ٢٠١٨ عن ٢٠١٧ لتجربة المجتمعات المحليه في وادى الجما،ل و١٤٣ ٪؜ في ٢٠١٨ عن ٢٠١٧ في الفيوم، بالإضافة إلى الترويج للسياحة البيئية وربط المواطن بالمحميات الطبيعية.

ويتناول المهرجان التعريف بالتراث التقليدى وثقافات السكان المحليين بالمحميات الطبيعية من خلال عرض أساليب الطهى بالطرق التقليدية وعدد من العروض الفنية علاوة على المنتجات اليدوية المعتمدة على الخامات البيئية. كما يشمل المهرجان تنظيم عدد من المسابقات الرياضية والثقافية والبيئية وتوزيع هدايا عينية على المشاركين.