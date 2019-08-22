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    اليوم.. وزيرة الصحة تستقبل مدير منظمة الصحة العالمية

    05:00 ص الخميس 22 أغسطس 2019
    اليوم.. وزيرة الصحة تستقبل مدير منظمة الصحة العالمية

    تادروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية

    كتب - أحمد جمعة:

    تستقبل وزيرة الصحة والسكان، "تادروس أدهانوم" مدير عام منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس.

    ومن المقرر أن يتفقد مدير منظمة الصحة العالمية معهد تدريب الأطباء بالعباسية، حيث يقوم بتفقد غرفة عمليات 100 مليون صحة، والتي قامت بتنظيم الحملة القومية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، وغرفة قوائم الانتظار، والمبادرات الصحية الأخرى.

    ومن المقرر أن تعقد الوزيرة و"تادروس" مؤتمرًا صحفياً اليوم بمعهد تدريب الأطباء.

    وزيرة الصحة منظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم
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