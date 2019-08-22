مسؤول يكشف تفاصيل القبول بالمعهد الفني للسكة الحديد (حوار)

حوار - أسامة عبدالكريم:

كشف الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لشئون الموارد البشرية، أن الهيئة دشنت خلال الأشهر الأخيرة المعهد الفني لتكنولوجيا السكة الحديد، من أجل تخريج أجيال جديدة مدربة بالعلم والتكنولوجيا على تشغيل وإدارة المنظومة.

وقال حسين، في حوار لـ"مصراوي"، إن القبول بالمعهد الفني "فوق المتوسط" للسكة الحديد، يتطلب شروطًا في الطلاب تناظر إجراءات الكليات العسكرية، موضحًا أن أبرزها حسن السير والسلوك وكشف الهيئة، فضلاً عن إلمامه بفنيات الكمبيوتر واللغة الأجنبية.

تفاصيل وكوابيس كثيرة، تحدث عنها "حسين" في الحوار، تمثلت في شكل ومصروفات الدراسة في معهد السكة الحديد، وطرق تدريب الطلبة المقرر تسكينهم بالوظائف الحرجة، وأخيرًا الوظائف المنتظرة لخريجي المعهد، وإلى تفاصيل الحوار:

- بداية.. حدثنا عن خطة تطوير السكة الحديد؟

التطوير لدينا يسير في اتجاهين، الأول هو تطوير المعدة، والثاني تأهيل والارتقاء بأداء العنصر البشري وتدريبه بحيث يكون مؤهلاً بشكل كامل لقيادة المنظومة التي تعتبر من أقدم وأكبر المراكز القوية للسكك الحديدة في العالم.

- كيف يتم تدريب العنصر البشري؟

دشنا مركزًا مُلحق بمدرسة في عام 2014 لتدريب جميع العاملين بهيئة السكك الحديدية الذين تزيد أعدادهم عن 47 ألف عامل، فلم يقتصر رفع الأداء على العاملين بالوظائف الحرجة فقط، بل امتداد للوظائف الإدارية، وهو مركز وردان، الذي اعتمده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي من شانه تطوير المعدة، جنبًا إلى جنب مع تعليم جيل جديد على إدارة الهيئة، وخلق كوارد مستقبلية تكون مُلمة بجميع فنيات السكة الحديد.

وخلال الفترة الحالية، تم تقسيم المركز إلى قسمين، أحدهما معهد فني- مقام على 500 فدان بقرية وردان بمحافظة الجيرة-، لقبول خريجي الدبلومات والثانوية العامة وتعليمهم فنيات السكة الحديد بقرار من وزيري النقل والتعليم العالي، وهو المعهد الفني لتكنولوجيا السكة الحديد، ويتضمن إعاشة كاملة للطالب في المعهد، بحيث تتوافر لديه الخبرة العلمية في جميع الأوقات، إضافة إلى مركز وردان المتخصص في النهوض بأداء الموظفين بالهيئة بالفعل، ويتضمن معامل كمبيوتر وكيمياء وفيزياء وأخرى هندسية لإمداد جميع الطلاب بكل ما يحتاجونه من معلومات.

ما الهدف من إنشاء المعهد؟

فكرة إنشاء المعهد، مطلب قديم للهيئة، وتم تنفيذه بقدوم وزير النقل، ويهدف إلى تخريج دفعات منضبطة وملتزمة ومتفوقة، وتأهيل كوادر شبابية لتقود الهيئة إلى الأفضل قائم على النظام التكنولوجي الحديث، والحد من الأخطاء والكوارث.

ما هي الفترة الزمنية للدراسة بالمعهد؟

مدة الدراسة في المعهد سنتين، ويحصل الخريج بعد انتهاء مدة الدراسة، على دبلوم فني "فوق متوسط"، بواقع 4 فصول دراسية، إضافة إلى ترم خامس في فصل الصيف، كمحاكاة للتعليم بكليات الهندسة.

ما هو نظام الدراسة بالمعهد؟

الدراسة بالمعهد داخلية، ومدتها عامين دراسيين في تخصصي نظم الإشارات الكهربية، وميكانيكا الوحدات المتحركة، ويمنح الطالب بعد التخرج شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية في التخصص.

هل يتم تعيين خريجوا المعهد بهيئة السكة الحديد؟

هدفنا تخريج فني منضبط، يقضي على حوادث القطارات بأكبر قدر، ونضمن الوظيفة للطالب (المنضبط - الملتزم - المتفوق)، إذا كان الطالب ملتزم دراسيًا ونفسيًا، ونأمل أن ينطبق ذلك على جميع الطلبة.

وماذا عن الوظائف التي تنتظر طلاب معهد السكة الحديد؟

قائد قطار، عامل بلوك، وفني إشارات، بحيث يكون لديه خبرات في جميع فنيات السكة الحديد، إضافة إلى إتقانه اللغة الأجنبية والتعامل مع فنون الحاسب الآلي، وتتضمن اختبارات القبول للدراسة بالمعهد، أسئلة قوية في اللغة والكمبيوتر وغيرها.

هل دخول المعهد قاصر على الطلاب "الذكور"؟

حتى الآن، الدراسة بالمعهد للذكور فقط، ومن الممكن مستقبلا إدخال الفتيات إلى المعاهد على الطريقة الأوروبية، فلا مشكلة من اقتحام النساء للسكة الحديد.

كم تبلغ المصروفات الدراسية بالمعهد؟

10 آلاف جنيه سنويًا، هي مصروفات الطالب الواحد، شاملة (الإقامة والإعاشة والتدريب والتعليم).

متى ينتهى التقديم بالمعهد؟

مواعيد التقديم بالمعهد متاحة للمرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات، وانتهاء تنسيق الدبلومات.

ما هو مجموع القبول بالمعهد؟

المعهد يفتح أبوابه لطلاب الثانوية العامة (القسم العلمي رياضة)، وكذلك طلاب المدارس الفنية الصناعية قسمي

(الكهرباء والميكانيكا) نظام الثلاث سنوات، والمعهد يقبل بأعلى المجاميع من الشهادتين، يتم تحديدها حسب التنسيق.

ما هو عدد الطلاب الذين سيتم قبولهم؟

نقبل 100 طالب فقط في أول سنة دراسية بإجمالي 50 طالبا من خريجي الثانوية العامة، و50 من خريجي الدبلومات موزعين على 3 وظائف هي: قائد قطار، عامل إشارات، عامل بلوك.

هل يمكن زيادة الأعداد خلال الأعوام المقبلة؟

من الممكن زيدة أعداد المقبولين، خلال الأعوام المقبلة إلى 300 طالب أو أكثر حسب احتياجات الهيئة.

ما هي معايير القبول؟

يتم الاختيار بين الطلاب المتقدمين، من خلال المجاميع الأعلى، واجتياز اختبارات القبول (طبية - بدنية - سمات)، حيث يتم التوقيع الكشف الطبي بالمركز الطبي للسكة الحديد، واللياقة البدنية بنادي السكة، واختبارت المسات بمقر المعهد بوردان.