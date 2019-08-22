رئيس "كهرباء شمال الدلتا": 54 مليون جنيه إجمالي مشروعاتنا القومية الحالية

كتب - محمد صلاح:

قال المهندس محمد عسل، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن الشركة حصلت على نصيب الأسد من بين شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية من حيث المساهمة فى تنفيذ وتوصيل التيار الكهربائي للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية الواقعة في النطاق الجغرافي للشركة، مشيرًا إلى أن إجمالي تكلفة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليًا يبلغ نحو 54 مليونًا و593 ألفًا و600 جنيه.

وأوضح عسل، في تصريحاته لـ"مصراوي"، أن المشروعات التي تساهم الشركة في تنفيذها تتمثل في قيامها بتركيب المهمات الكهربائية المختلفة لها من مغذيات ومحولات وأكشاك وغيرها لضمان تأمين واستقرار وانتظام التيار الكهربائي.

ومن أبرز المشروعات القومية التي تشارك في تنفيذها الشركة ما يلي: مشروعات الإسكان الاجتماعي زايد "1" التي تشمل بناء وتنفيذ 208 عمارة سكنية، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي "زايد2" التي تشمل 221 عمارة سكنية تضم 5304 وحدة سكنية، إضافة إلى 128 عمارة إسكان اجتماعي بجمصة تضم 3043 وحدة سكنية، و26 عمارة سكنية إسكان اجتماعي بكفر سعد بدمياط، و23 عمارة إسكان اجتماعي بشطا دمياط، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومشروع الإسكان الاجتماعي بسندوب.

وأضاف أن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ توصيل الكهرباء لـ 50 محطة خلط وسيط بنطاق الشركة، وكذلك إنارة الطريق الدولي الساحلي في بلطيم والبرلس ومطوبس، بالإضافة لتوصيل التيار الكهربائي لمشروع الصرف الصحي برأس البر بدمياط، وكذلك مشروعات الري المطور بمناطق "الشعالة-الصافورية" في محافظة الدقهلية.

وأشار إلى أنه بلغ عدد مراكز الشحن الرئيسية بالشركة 102 مركز شحن حاليًا، إضافة إلى 89 وحدة شحن نقالي موزعة على قطاعات الشركة الأربعة، كما تم أيضًا تحديد الأماكن التي يحدث بها تكدس شحن في بداية الشهر كمناطق (شمال وجنوب دمياط ـ الشعراء ـ بلقاس) وتم حل هذه المشكلة عن طريق تدعيم هذه الأماكن بزيادة عدد أجهزة الشحن، حيث بلغ عدد مراكز الخدمة الرئيسية 55 مركز خدمة تم تجهيز 136 مقر خدمة وجارى تجهيز 81 مقر آخرين ليصل إجمالي عدد المقرات 217 مقر، وذلك استمرارًا لسياسة الشركة بتقديم خدمة مميزة للمشتركين وحسن معاملة الجمهور.