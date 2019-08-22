2 سبتمبر.. "الصحفيين" تنظم ورشة "الصحفي السيناريست" للمرة الثانية
12:05 ص الخميس 22 أغسطس 2019
كتب - مصطفى علي:
قررت لجنة التدريب وتطوير المهنة بـ"نقابة الصحفيين" برئاسة جمال عبد الرحيم، وكيل أول النقابة، عقد ورشة "الصحفي السيناريست" مرة ثانية، على أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر المقبل ولمدة أسبوعين بمركز التدريب بالنقابة.
ويحاضر في الورشة الكاتب الصحفي الكبير والسيناريست المعروف سمير الجمل، والحجز بمركز التدريب بالنقابة.
الخبر التالى:السبت.. احتفال الوفد بذكرى سعد والنحاس وسراج الدين
-
385
-
327
-
191
-
132
-
111
-
92
-
80
-
76
-
74
-
70