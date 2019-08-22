2 سبتمبر.. "الصحفيين" تنظم ورشة "الصحفي السيناريست" للمرة الثانية

كتب - مصطفى علي:

قررت لجنة التدريب وتطوير المهنة بـ"نقابة الصحفيين" برئاسة جمال عبد الرحيم، وكيل أول النقابة، عقد ورشة "الصحفي السيناريست" مرة ثانية، على أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر المقبل ولمدة أسبوعين بمركز التدريب بالنقابة.

ويحاضر في الورشة الكاتب الصحفي الكبير والسيناريست المعروف سمير الجمل، والحجز بمركز التدريب بالنقابة.