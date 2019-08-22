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    2 سبتمبر.. "الصحفيين" تنظم ورشة "الصحفي السيناريست" للمرة الثانية

    12:05 ص الخميس 22 أغسطس 2019
    2 سبتمبر.. "الصحفيين" تنظم ورشة "الصحفي السيناريست" للمرة الثانية

    نقابة الصحفيين

    كتب - مصطفى علي:

    قررت لجنة التدريب وتطوير المهنة بـ"نقابة الصحفيين" برئاسة جمال عبد الرحيم، وكيل أول النقابة، عقد ورشة "الصحفي السيناريست" مرة ثانية، على أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر المقبل ولمدة أسبوعين بمركز التدريب بالنقابة.

    ويحاضر في الورشة الكاتب الصحفي الكبير والسيناريست المعروف سمير الجمل، والحجز بمركز التدريب بالنقابة.

    نقابة الصحفيين ورشة عمل سمير الجمل ورشة الصحفي السيناريست

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