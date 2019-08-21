السبت.. احتفال الوفد بذكرى سعد والنحاس وسراج الدين

كتب - محمد نصار:

يحيى حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بعد غد السبت ذكرى رحيل الزعماء الثلاثة "سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين" الذين وضعوا اللبنة الأولى للحزب.

ومن المقرر أن يزور "أبو شقة" وأعضاء الهيئة العليا وقيادات الحزب، ضريح الزعماء الثلاثة ببيت الأمة بحضور جموع الوفديين من جميع المحافظات وأعضاء مجلس النواب عن الوفد.

وأشار أبو شقة -في بيان اليوم- إلى أن الزعماء الثلاثة العظام أسهموا فى بناء مصر الحديثة، وكافحوا ضد الاستعمار الإنجليزى حيث كون سعد زغلول وفداً مصرياً سافر إلى مؤتمر باريس لعرض مطالب المصريين بالاستقلال مستندين إلى دعم الشعب المصرى بكل فئاته التى وقعت فى عام 1918 توكيلات لدعم الزعيم خالد الذكر ورفاقه لنيل الاستقلال، ليضعوا بذلك اللبنة الأولى فى تأسيس حزب الوفد العريق الذى نبت من رحم الأمة المصرية.

وقال أبو شقة إن الوفد سيظل باقياً أبد الدهر، فالأشخاص يموتون والفكرة باقية وسيبقى حزب الوفد العريق محافظاً على مبادئه متفرداً بها على الساحة السياسية بدعم جموع الوفديين والشعب المصرى الأصيل، ليرسخ لمفهوم الوطنية الحقيقى وليكون داعماً لخطى الدولة المصرية نحو نهضة الوطن ورقى شعبه.

وأضاف أن ذكرى وفاة الزعماء الثلاثة التى تصادف شهر أغسطس حيث توفى سعد عام 1927 والنحاس عام 1965 وسراج الدين يوم 9 أغسطس عام 2000، لهى ذكرى تاريخية ومناسبة كبرى يحتفل بها الشعب المصرى كله وليس الوفد وحده، فمصر هى التى أنجبت هؤلاء الزعماء والقامات الكبرى التى يندر أن يجود بها التاريخ مرة أخرى، وإذا كان الأشخاص قد رحلوا بأجسادهم إلا أن مبادئهم وثوابتهم وأفكارهم ستبقى بين المصريين، حيث كانت تدور كلها حول الوطن والمواطن والدفاع عن الدولة المصرية واستقلال القرار المصرى، وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.